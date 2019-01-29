В госдепе не верят российскому показу ракеты 9М729

Вашингтон, , 02:55 — REGNUM Демонстрацию российской крылатой ракеты 9М729 американский госдеп назвал пропагандой. Соответствующее заявление прозвучало из уст замглавы ведомства Андреи Томпсон в интервью DW.

Комментируя показ ракеты 23 января, Томпсон сказала, что Минобороны РФ устроило имитацию, поэтому это просто пропаганда. Во-первых, этот показ не дает представление о дальности полета ракеты, так как система была «показана в статике».

Во-вторых, присутствовавшие на показе люди «не могли задать вопросы». Поэтому «это было просто смешно», подытожила Томпсон.

Напомним, американцы обвинили Россию в том, что 9М729 не соответствует Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Они потребовали уничтожить ракету или РСМД будет расторгнут ими в одностороннем порядке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января Минооброны РФ провело официальную презентацию 9М729, продемонстрировав саму ракету и пусковую установку Искандер-М. В брифинге участвовали поряда 250 журналистов, более ста из которых — иностранцы.

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