Москва, 16 февраля, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Двое мужчин были насмерть сбиты поездом дальнего следования Москва — Тамбов. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу города Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Поезд

Инцидент произошёл на станции «Видное» Павелецкого направления Московской железной дороги. По предварительной информации, мужчины переходили железнодорожные пути в неположенном месте и были сбиты поездом.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Выясняются все обстоятельства гибели людей.

Кроме того, следователями Слудственного управления следственного комитета РФ по факту гибели двух человек было возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении легкового автомобиля с тепловозом в Ленинградской области. В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб на месте.