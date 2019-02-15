Пятница, 15 Февраля 2019 года
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Водитель погиб при столкновении тепловоза с автомобилем в Ленобласти

Происшествия

На график движения поездов происшествие не повлияло

Тосно, Ленинградская область, 15 февраля 2019, 14:46 — REGNUM  В Тосненском районе Ленинградской области на железнодорожном переезде произошло столкновение тепловоза и легкового автомобиля Skoda. Водитель легковушки погиб, его пассажир ранен.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ЧП произошло 15 февраля около 13:30 мск у платформы Заречное.

Водитель автомобиля скончался на месте. Пострадавший пассажир госпитализирован в средней степени вреда здоровью. По факту аварии проводится проверка.

Как уточнили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, на перегоне Тосно — Нурма водитель легкового автомобиля выехал перед приближающимся локомотивом на переезд, функционирующий без дежурного работника, при исправно работающей световой сигнализации.

«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — отметили в ОЖД.

Подвижной состав при столкновении с рельсов не сошел. На график движения поездов происшествие не повлияло.

По статистике ОЖД, в 2018 году на железнодорожных переездах на территории магистрали произошло 25 ДТП.

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Аварии на железнодорожных переездах
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