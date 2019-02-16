Менло-Парк, США, 16 февраля, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Служба безопасности американской компании Facebook использует технические инструменты компании для отслеживания местоположения людей, представляющих потенциальную угрозу. Об этом сообщает CNBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Несколько бывших сотрудников службы безопасности Facebook рассказали изданию о том, что в компании ведётся специальный список людей, которые могут представлять угрозу для компании. В этот список, называемый BOLO (от англ. «be on lookout» — быть начеку), вносятся пользователи социальной сети, публикующие угрозы в адрес администрации Facebook и конкретных сотрудников.

При этом в компании нет строгих стандартов, описывающих условия, при которых человек может быть внесён в этот список. Отмечается, что в список BOLO попадают многие из бывших сотрудников компании, а причина внесения в список указывается не всегда.

Местоположение людей, попавших в список BOLO, может отслеживаться через приложение Facebook, установленное на смартфон. Один из бывших сотрудников компании отметил, что служба безопасности прибегает к этой мере, только если угроза со стороны конкретного человека считается достоверной. Например, если в сообщении указывается точное время и место нападения, или если угрозы поступают со стороны человека, посещающего мероприятия компании. В зависимости от степени угрозы служба безопасности решает вопрос о передаче информации правоохранительным органам.

Издание отмечает, что информацию о существовании списка людей, представляющих потенциальную угрозу, подтвердили около дюжины бывших сотрудников службы безопасности Facebook, часть из которых усомнилась в этичности подобной практики.

Представитель Facebook сообщил изданию, что меры безопасности, принимаемые в компании, являются стандартными для отрасли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале стало известно, что Федеральная комиссия по торговле США может оштрафовать компанию Facebook на несколько миллиардов долларов за передачу личных данных пользователей социальной сети сторонним организациям для использования в маркетинговых целях.