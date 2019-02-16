Каракас, 16 февраля, 2019, 05:21 — ИА Регнум. План постоянного развертывания вооруженных сил в стране нужно составить и согласовать в ближайшее время, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро, говорится в Twitter.

Венесуэла армия

Мадуро сделал свое заявление в связи с обострением обстановки и возможной угрозой нападения извне. Он отметил, что нужно готовить мобилизацию вооруженных сил для защиты нации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провоцирует углубление дестабилизации в стране. 15 февраля он ультимативно предъявил военным Венесуэлы требование встать на его сторону.

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