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Гуайдо дал армии Венесуэлы восемь дней для перехода на сторону мятежников

Политика

И анонсировал прибытие гуманитарной помощи 23 февраля

Гуайдо дал армии Венесуэлы восемь дней для перехода на сторону мятежников
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хуан Гуайдо

Каракас, 16 февраля 2019, 04:03 — REGNUM  Венесуэльский проамериканский оппозиционер Хуан Гуайдо, ранее провозгласивший себя «временным президентом» Венесуэлы, призвал армию страны перейти на сторону мятежников и отвел ей на это восемь дней. Об этом он заявил в своем выступлении на форуме «Национальная нефтяная промышленность: стратегия и перспективы».

Он заявил, что у армии Венесуэлы есть время до 23 февраля, чтобы «встать на сторону конституции». По его словам, участие военных в мятеже должно якобы открыть двери для лучших перемен в Боливарианской Республике.

Ранее Гуайдо заявил о создании центра сбора гуманитарной помощи в американском Майами (штат Флорида). Он также призвал всех участвовать в сборе гумпомощи. В то же время, венесуэльские власти отмечали, что продукты, прибывшие в качестве гуманитарной помощи в Колумбию, были некачественными и вызывали отравления.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя «временным президентом» Боливарианской Республики. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Законно избранного президента страны Николаса Мадуро призвали уйти в отставку.

Читайте ранее в этом сюжете: Гуайдо призвал свозить гумпомощь для Венесуэлы в Майами

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Политический кризис в Венесуэле
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