Женева, Швейцария, 15 февраля, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Новый специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен надеется «открыть дверь для политического процесса» в ближневосточной стране, 15 февраля передает агентство Associated Press.

International Peace Institute Гейр Педерсен

«Необходимо укрепление доверия, необходимо соблюдать прекращение огня, бороться с терроризмом, и урегулирование семилетнего конфликта возможно только путем переговоров», — говорится в заявлении Педерсена.

Педерсен также выражает надежду, что в Женеве «как можно скорее» будут возобновлены переговоры между правительством и оппозицией Сирии.

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