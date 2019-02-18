Додома, 18 февраля, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Почему правительство Танзании готовится к тому, чтобы законодательно запретить импорт рыбы, особенно из Китая и Вьетнама, и в чем смысл пересмотра Закона о рыболовстве в этой африканской стране, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

David Stanley Портовый рынок. Танзания

Комментируя планы пересмотра Закона о рыболовстве, министр по животноводству и рыболовству этой страны Лугага Мпина заявил, что местное рыболовство требует защиты. Дело в том, что, удачно расположенная относительно водных ресурсов Танзания обладает потенциальными запасами, позволяющими добывать до 2,7 млн тонн рыбы в год без сокращения биоресурсов. Реальное же поступление от собственного производства составляет всего лишь около 337 тысяч тонн в год, а спрос превышает эту цифру более чем вдвое.

Но почему столь резкую реакцию при этом получили действия китайских продавцов, если все равно стране необходимо закупать рыбу на внешнем рынке? Дело в том, что правительство Танзании взяло курс на усиленное развитие собственной рыболовной отрасли, а дешевая и некачественная продукция из азиатских стран не только мешает местной рыботорговле, но и зачастую не соответствует никаким санитарным нормам. Хотя некоторые аналитики и прогнозируют обострение ситуации в Танзании в случае, если лоббизм заинтересованных групп и социальное давление не смогут быть своевременно отрегулированы.

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