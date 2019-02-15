Сочи, Краснодарский край, 15 февраля, 2019, 11:54 — ИА Регнум. В России следует составить подробный социальный портрет бедности населения с учетом индивидуальных жизненных ситуаций. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 февраля на встрече с губернаторами в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Константин Маковский. Посещение бедных. 1874

По словам главы правительства РФ, оценивая уровень бедности, следует учитывать расходы семей, а не отталкиваться от доходов домохозяйств. Также Медведев предложил для помощи бедным слоям населения учитывать индивидуальные потребности граждан, их образование и состояние здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за минувшие пять лет число граждан России, находящихся за чертой бедности, выросло на 3,9 млн человек.

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