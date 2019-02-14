В России число бедных выросло за пять лет почти на 4 млн человек — Голикова

Сочи, Краснодарский край, , 15:07 — REGNUM Число жителей России, находящихся за чертой бедности, с 2012 по 2017 год выросло на 3,9 млн человек, заявила 14 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По ее словам, в 1999 году абсолютный показатель числа граждан РФ, находящихся за чертой бедности, составлял 41,6 млн (28,4%). Однако к 2007 году число находящихся за чертой бедности жителей сократилось до 18,8 млн человек, а в 2012 году бедных в стране было 15,4 млн человек, отметила вице-премьер.

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«Сейчас базовый уровень бедности, с которого мы стартуем, двигаясь в направлении реализации национальной цели, — это 19,3 млн человек, или 13,2%», — заявила Голикова.

Напомним, ранее Голикова сообщила, что самым бедным регионом России является Тува, где уровень бедности — более 41% от численности населения. По ее словам, в регионе в 2017 году бедность составила 41,5% от численности населения.

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