Роскомнадзор с операторами связи протестируют закон об автономном Рунете
Краснодар, 15 февраля, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций совместно с операторами связи намерены провести пилотные испытания в рамках закона о защите Рунета от внешних угроз. Однако это будет сделано только после того, как соответствующий закон примут. Об этом на полях Сочинского инвестиционного форума заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
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«Пилоты (по исполнению закона — прим. ИА REGNUM ) 100% будут, и будем мы их делать вместе с операторами связи, но после принятия закона», — уточнил Жаров.
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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об устойчивости российского сегмента интернета, который призван обеспечить надежность работы почты, интернет-банкинга, а также конфиденциальность передачи сообщений между российскими пользователями, Госдума РФ приняла в первом чтении 12 февраля.
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В частности, документ предусматривает создание на базе Роскомнадзора центра противодействия угрозам. Именно он, в случаях возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования на территории РФ интернета, будет принимать решения относительно обеспечения кибербезопасности в России.