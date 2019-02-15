Вашингтон, 15 февраля, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Риск возникновения инсульта у человека может повысить сон, продолжительность которого составляет менее семи часов в день. Так считают специалисты Общеклинической больницы Массачусетса, которые провели эксперимент на мышах. Информация об этом обнародована на страницах журнала Nature.

Цитата из к/ф «Бойцовский клуб». реж Дэвид Финчер. 2000. США, Германия Недосып

Так, в рамках исследования мышей разделили на две группы: одних грызунов лишали сна, другие спали не менее семи часов в сутки.

В итоге у мышей, страдающих недосыпом, были зафиксированы повышенный уровень лейкоцитов и нарастание атеросклеротических бляшек. При этом уровень холестерина и вес ни у кого из грызунов не изменился.

Ученые считают, что недосып может повысить риск возникновения атеросклероза и, как следствие, инсульта.

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