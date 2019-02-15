Москва, 15 февраля, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Банк России с 15 февраля отозвал лицензию у небанковской кредитной организации ООО «АРБ-Инкасс» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

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Отмечается, что снижение спроса клиентов привело организацию «АРБ-Инкасс», которая занималась инкассацией наличных денег, к банкротству.

В небанковской кредитной организации назначена временная администрации.

«АРБ-Инкасс» не является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 482-е место в банковской системе РФ.

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