Москва, 15 февраля, 2019, 09:27 — ИА Регнум. В список самых перспективных молодых людей Европы по версии Forbes вошли два хоккеиста, музыкант и предприниматель из Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте журнала.

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«Только четверо россиян вошли в список самых перспективных людей Европы до 30 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что четвертый ежегодный рейтинг «30 до 30», в который вошли около 300 «смелых и перспективных людей», составлен на основе анализа достижений тысяч соискателей с учетом экспертных мнений.

Так, в список Forbes попали хоккеисты Евгений Дадонов (ХК «Флорида Пантерз») и Никита Зайцев (ХК «Торонто Мейпл Лифс»), 28-летняя соосновательница марки женской одежды Sleeper Ася Вареца и музыкант Даниил Трифонов.

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