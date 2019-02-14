Москва, 14 февраля, 2019, 16:15 — ИА Регнум. Цены на нефть наконец-то уверенно преодолели сегодня предыдущие зимние (ноябрьские) максимумы, по апрельским фьючерсам марки Brent они находились на уровне $63,73 за баррель. На текущий момент максимум дня и новый максимум зимних месяцев, впервые после резкого падения цен прошлой осенью — $64,80 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Теперь, чтобы двигаться дальше, участникам рынка нужно освоиться в новом коридоре: снизу колебания даже в случае внутридневных откатов, вероятнее всего будут ограничены теперь слоем поддержки $63,30 — 63,70 за баррель, а вверх могут отрасти на этой неделе вплоть до $65,5. И, конечно, больше шансов, что цены после состоявшегося пробоя будут локализованы основную часть времени во вновь образованной верхней ценовой зоне», — отметил эксперт.

Начиная с середины дня вторника 12 февраля, цены получили новый импульс к росту благодаря отчёту ОПЕК, который хорошо поддержал движение. При этом суммарный рост мирового спроса за 2018 год на нефть ОПЕК оценила в 1,47 млн баррелей в сутки, до 98,78 млн баррелей в день в среднем по всему прошлому году. А на 2019 год ОПЕК ожидает прибавку мирового спроса ещё на 1,24 миллиона баррелей в сутки, что всего лишь на 50 тысяч баррелей в день ниже прежних оценок, но всё равно должно обеспечить выход на более чем 100 млн баррелей мирового спроса в сутки.

«На этом фоне пробою не смогли помешать даже данные по недельным запасам из США, опубликованные вчера вечером: запасы сырой нефти выросли на 3,633 млн баррелей в сутки, что оказалось выше и ожиданий в 2,6 млн баррелей, и средних данных в район 1 млн баррелей за последние 6 недель.

Правда, снизились снова объёмы дистиллятов, а также производства бензина, но в целом до появления данных по запасам за очередную неделю, дальнейшее движение вверх может быть ограничено: ценам потребуется слегка отстояться на новых более высоких уровнях, — заключил эксперт.

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