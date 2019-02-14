Омск, 14 февраля, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Высказывание министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что до 2036 года пенсионный возраст подниматься не будет, возможно, и вселяет кому-то надежду, но призрачную и зыбкую, считает омский общественный деятель Татьяна Шнейдер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пенсия Былое и думы

«Что касается заявления господина Орешкина, могу сказать одно — не успокоил и не обрадовал. Это высказывание в сложившейся ситуации напоминает лечение умершего валидолом. Возможно, оно и вселяет кому-то надежду, но призрачную и зыбкую. Попытка сменить народный гнев на милость не увенчалась успехом. Но по сложившейся традиции, гражданам остается одно — верить в лучшее», — считает Татьяна Шнейдер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью газете «Ведомости» министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил о том, что пенсионная реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие «этот вопрос больше не поднимался».

«В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено», — подчеркнул Орешкин.

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«На данный момент градус недовольства в обществе относительно прошедшей и вступившей в силу пенсионной реформы очень высок. И в ближайшее время он вряд ли понизится, так как данная реформа коснулась практически каждого», — отметила Татьяна Шнейдер.

По её словам, при дальнейшем реформировании не исключены будут случаи, что человек просто не сможет дожить до пенсии.

«Увеличится количество обращений граждан в больницы и поликлиники. Если посмотреть по стране в целом, основная масса профессионально и физически «выгорает» к 60 годам. В регионах, где низкий уровень жизни, где тяжелая экологическая обстановка, эта цифра и того меньше. А таких регионов в стране множество», — подытожила собеседница ИА REGNUM.

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Напомним, с 1 января 2019 года в России началась так называемая пенсионная реформа. В частности, пенсионный возраст для мужчин будет повышен до 65 лет, для женщин — до 60 лет. Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусматривается переходный период, который продлится десять лет.