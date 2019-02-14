«Что это было»: о заявлении Максима Орешкина про пенсионный возраст

Новосибирск, , 08:15 — REGNUM «Я не знаю, что это было», — отметила корреспонденту ИА REGNUM председатель новосибирского регионального отделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина, комментируяскандальное заявление министра экономического развития России Максима Орешкина, которое онсделал в интервью газете «Ведомости».

Напомним, Орешкин сообщил изданию, что повышения пенсионного возраста в России до 2036 года не планируется. При этом он напомним, что в 2018 году возраст выхода на пенсию уже повысили.

«Я не знаю, что это было. Не ожидали такую реакцию от людей. Моё мнение: пока мы не наладим экономику — нет смысла поднимать пенсионный возраст. У нас очень большой потенциал, где мы можем исправить в экономике, закрыть какие-то дыры, куда утекают бюджетные деньги, развить базу, с которой пойдут поступления за счёт создания предпринимателям интересных условий. Пока этот потенциал не использован как можно более полно, повышать пенсионный возраст — это просто носить воду решетом», — считает Каверзина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, говоря о том, что до 2036 года в России повышение пенсионного возраста не планируется, министр экономического развития РФ Максим Орешкин также отметил, что пенсионная реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие «этот вопрос больше не поднимался».

Отметим, что с 1 января 2019 года вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы. Законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст: 65 — для мужчин и 60 лет — для женщин, предусматривается переходный период — с 2019 года по 2028 год, который продлится 10 лет.