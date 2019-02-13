Среда, 13 Февраля 2019 года
23:44:41 МСК

Дальнейшее повышение пенсионного возраста в России не планируется — Орешкин

Общество

Пенсионная реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие «этот вопрос больше не поднимался»

Дальнейшее повышение пенсионного возраста в России не планируется — Орешкин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Максим Орешкин

Москва, 13 февраля 2019, 09:08 — REGNUM  До 2036 года в России повышение пенсионного возраста не планируется, об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете «Ведомости».

По его словам, пенсионная реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие «этот вопрос больше не поднимался».

«В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено», — заявил Орешкин.

Напомним, с 1 января в России вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предлагает проведение в стране пенсионной реформы.

Так, законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст: 65 — для мужчин и 60 лет — для женщин. Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусматривается длительный переходный период — с 2019 года по 2028 год для мужчин и женщин, который продлится 10 лет.

Читайте также: В России стартовала пенсионная реформа

Читайте развитие сюжета: Ничего рационального — Катасонов про обещания Орешкина

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пенсионная реформа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить