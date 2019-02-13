Дальнейшее повышение пенсионного возраста в России не планируется — Орешкин

Москва, , 09:08 — REGNUM До 2036 года в России повышение пенсионного возраста не планируется, об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете «Ведомости».

По его словам, пенсионная реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие «этот вопрос больше не поднимался».

«В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено», — заявил Орешкин.

Напомним, с 1 января в России вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предлагает проведение в стране пенсионной реформы.

Так, законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст: 65 — для мужчин и 60 лет — для женщин. Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусматривается длительный переходный период — с 2019 года по 2028 год для мужчин и женщин, который продлится 10 лет.

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