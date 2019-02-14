Хабаровск, 14 февраля, 2019, 07:55 — ИА Регнум. В Хабаровском крае набирает обороты новый виток скандала, связанного с огромной надбавкой к пенсии для депутата от фракции «Единой России» в региональном парламенте Татьяны Мовчан. Хабаровские единороссы ссорятся со СМИ, освещающими все перипетии скандала, и пишут на них жалобы. Политолог Даниил Ермилов полагает, что в случае, если ЕР не перестроится по-настоящему, к власти на осенних выборах в региональный парламент могут прийти совершенно случайные люди, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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В конце ноября 2018 года стало известно, что депутат Законодательной думы Хабаровского края Татьяна Мовчан получала региональную доплату к пенсии в 187 тыс. рублей. Доплата была назначена распоряжением экс-губернатора региона Вячеслава Шпорта. Новый глава края Сергей Фургал своим постановлением сократил доплаты к пенсиям депутатам, а также губернатору более чем в два раза. Гигантские доплаты к пенсиям «народных избранников» очень возмутили народ, который живёт с каждым годом всё беднее, а на пенсию, с началом реформы, многие вообще уйдут не скоро. Да к тому же средняя пенсия в Хабаровском крае составляет жалкие 16 300 рублей.

Только люди начали забывать о скандале, как он получил продолжение.

ИА «Хабаров. Today» высказало предположение о том, что спикер Заксобрания края и лидер фракции единороссов Сергей Луговской пытается отстоять право Мовчан на получение «космической» доплаты к пенсии «втихую». Издание сообщило, что спикер высказал убеждение, что СМИ не имели права распространять сведения о доплате к пенсии депутата, поскольку это является её персональными данными.

Сама Мовчан написала официальную жалобу на популярный в Хабаровском крае портал «Дебри-ДВ» по поводу нарушения её прав. Изначально она написала жалобу в Генеральную прокуратуру России. Однако надзорное ведомство перенаправило жалобу в Роскомнадзор.

Основатель «Дебрей», член Союза журналистов России Константин Пронякин в ответ опубликовал открытое письмо, адресованное Сергею Луговскому и участникам съезда «Единой России», с предложением исключить Татьяну Мовчан из рядов партии. По мнению журналиста, депутат нарушила этические нормы партии, принятые на декабрьском съезде ЕР, а также пытается оказать давление на независимые СМИ.

Открытое письмо Константина Пронякина было рассмотрено в партии. В своём ответе Сергей Луговской встал на защиту Татьяны Мовчан.

«На «Официальном интернет-портале нормативных правовых актов», в официальных периодических изданиях распоряжение губернатора Хабаровского края от 25.09.2018 «О назначении ежемесячной доплаты к пенсии Мовчан Т.Н.» опубликовано не было. Следовательно, его размещение в средствах массовой информации неправомерно», — ответил спикер Заксобрания края.

В связи с ответом главного единоросса и спикера Закдумы региона возникает сразу много вопросов. Первый из них — почему распоряжение экс-губернатора Шпорта о назначении грандиозной доплаты к пенсии депутату Мовчан не было опубликовано, как полагается, в официальных СМИ и на портале официальных документов региона? Ведь из бюджета планировалось потратить очень большие деньги. Получается, что огромные доплаты к пенсии депутата пытались скрыть от народа?

Ещё один вопрос: почему лидер краевых единороссов пытается отстоять право депутата Мовчан на сокрытие от народа огромных выплат, которые фактически должны были бы производиться из их карманов, то есть — из бюджета края?

На открытое письмо Константина Пронякина Сергей Луговской также ответил:

«Мовчан Т. Н. своего согласия на разглашение информации о её финансовом положении не давала. Следовательно, данная информация не должна была быть распространена в СМИ. Жалоба Мовчан Т. Н. не представляет собой попытку оказать давление на средства массовой информации, а направлена на защиту её прав, нарушенных в связи с распространением её персональных данных. В связи с вышеизложенным, обсуждение и рассмотрение вашего заявления на партийной конференции не планируется», — написал Сергей Луговской.

Исключать Татьяну Мовчан из партии единороссы не планируют.

Скандал ещё больше настроил население края против единороссов, которых люди винят в пенсионной реформе. Сам факт того, что на фоне повышения пенсионного возраста для простых людей, падения доходов депутат-единоросс намеревалась получать огромную доплату в 187 тыс. рублей, да при этом, как выяснилось, это пытались всеми силами скрыть от народа, разозлил людей невероятно.

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В этой связи многие вновь стали пророчить полное поражение ЕР на выборах в Краевую думу, которые пройдут осенью 2019 года. Авторы хабаровских телеграм-каналов высказываются в том смысле, что победу одержит ЛДПР. Однако с таким мнением согласны далеко не все эксперты.

Политический консультант, директор консалтинговой группы «Ермилов и партнеры», региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов полагает, что на фоне непрекращающихся «разборок» между двумя крупнейшими в регионе партиями к власти в парламенте вполне могут прийти совершенно случайные люди.

«Прогнозы победы или поражения той или иной партии на выборах в Законодательную думу Хабаровского края обсуждать пока преждевременно. Политический ландшафт региона находится в процессе перестройки. На текущий момент очевидно, что партия «Единая Россия» будет в первую очередь воевать сама с собой: «партийцы против самовыдвиженцев». Самовыдвиженцев, несомненно, объявят отступниками. Но можно ли осуждать человека, спасающегося с тонущего «Титаника»? Нельзя. А именно так сегодня представляется ситуация в «Единой России» Хабаровского края её рядовым членам. И если ЕР не перестроится по-настоящему, то на выборах в региональный парламент победят другие силы. Скорее всего, протест перетечёт к КПРФ и несистемной оппозиции. Но — не к ЛДПР. ЛДПР — это почти филиал ЕР, у этих партий даже уставы схожи. А значит, рано или поздно, в сознании избирателя произойдёт «сшивка» — голоса полетят к случайным людям и к КПРФ», — считает Даниил Ермилов.

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Как сообщало ИА REGNUM, на фоне проводимой властями РФ пенсионной реформы и четырехлетнего падения доходов, а также безудержного роста цен на всё, любые попытки депутатов и чиновников обеспечить себе какие-либо финансовые преференции за счёт бюджета вызывают взрыв негодования у народа. Не меньшее возмущение, нежели в Хабаровском крае, вызвало решение депутатов Камчатки выплачивать себе региональные доплаты свыше 100 тысяч рублей. Решение поначалу попыталась оспорить региональная прокуратура, затем о нём крайне негативно высказался Минюст РФ. Однако парламентарии настояли на своём. Теперь «народные избранники» и высшие должностные лица региона получили право на доплаты к пенсии из бюджета региона свыше 100 тыс. рублей. Это вызвало волну протестов на полуострове, которые не утихали весь 2018 год, и, скорее всего, будет стоить предстоящих выборов действующему губернатору Владимиру Илюхину, популярность которого у населения близится к нулю.

В Хабаровском крае пенсионная реформа и та роскошь, в которой буквально купались чиновники правительства, стоили поражения на выборах единороссу Вячеславу Шпорту. Когда после выборов выяснилось, что единороссы в региональном парламенте ещё и огромные пенсии себе намерены устроить, народной любви партии это точно не добавило.

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