Луганск, 14 февраля, 2019, 07:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки вооружённые формирования Украины обстреляли три населённых пункта на территории ЛНР, заявили 14 февраля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Под огнём ВСУ оказались позиции народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Золотое-5, Калиновка и Калиново.

Посёлок Золотое-5 трижды подвергся обстрелу со стороны населённого пункта Золотое-4. Украинские силовики выпустили по нему в общей сложности одиннадцать мин калибра 82 мм, четыре гранаты из СПГ и применили крупнокалиберное стрелковое оружие. Калиновку также обстреляли из СПГ и крупнокалиберного стрелкового оружия.

По населённому пункту Калиново ВСУ выпустили четыре мины калибра 82 мм, около 90 гранат из АГС, применили вооружение БМП и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На данный момент потери и разрушения уточняются.

Напомним, сутками ранее украинские формирования провели восемь обстрелов, в ходе которых использовали более 60 единиц различных боеприпасов.

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