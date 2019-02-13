ЛНР: За сутки ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения огня

Луганск, , 07:32 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, заявили 13 февраля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Под обстрелом оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Желобок, Золотое-5, Калиново, Калиново-Борщеватое, Логвиново и Лозовое.

ВСУ обстреляли Желобок из миномётов калибра 82 мм. По населённому пункту выпустили пять.

Золотое-5 дважды подверглось обстрелу со стороны посёлка Золотое-4. По населённому пункту выпустили девять мин калибра 82 мм, обстреляли из гранатомёта АГС и крупнокалиберного стрелкового оружия.

Посёлок Калиново ВСУ обстреляли из гранатомётов АГС и СПГ, а в район Калиново-Борщеватого прилетело две мины калибра 120 мм и одна граната из СПГ.

Возле села Логвиново украинские силовики применили СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие, а Лозовое обстреляли из гранатомётов АГС и СПГ со стороны города Светлодарск.

В результате обстрелов жертв среди военных и гражданских нет, гражданская инфраструктура не пострадала.

Напомним, сутками ранее ВСУ пять раз открывали огонь по территории ЛНР, израсходовав 39 единиц боеприпасов.

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Как отметили в Народной милиции ЛНР, за прошедшие четыре года Украина не выполнила ни одного пункта Минских соглашений. ВСУ регулярно нарушают режим прекращения огня, применяя в том числе и запрещённые виды вооружений.

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