Москва, 13 февраля, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Чертановский районный суд Москвы 12 февраля обвинил четырёх дворников, задержанных после встречи с главой управы Нагорного района, в нарушении порядка проведения массового мероприятия и назначил им по 10 тысяч рублей штрафа. Ещё три аналогичных дела будут рассмотрены судом 13 февраля.

Mos.ru Дворники

28 декабря 2018 года на приём к директору ГБУ «Жилищник Нагорного района», располагающемуся в здании местной управы, попыталось попасть порядка 30 дворников, которым не выплатили премии за переработки (многие работали примерно по 15 часов в день без выходных), заставляли убирать автомобильные дороги, задержали зарплату и не выдавали нужный для работы инвентарь.

Пришедших людей в здание не пустили, но к ним вышел глава управы Нагорного района, предложивший встретиться на следующий день с делегацией от дворников. Когда же дворники начали расходиться, их задержала приехавшая полиция.

Общественный защитник Валентина Чупик предполагает, что задержание дворников было попыткой пресечь их общение с работодателем, директором ГБУ «Жилищник Нагорного района», чтобы они не смогли разрешить рабочие вопросы зарплаты, премий, инвентаря и т.д. Сфальсифицировать дело о миграционных нарушениях полиции не удалось, и она попыталась вменить нескольким задержанным административное дело.

Также этим скрывается факт, что начальство ГБУ незаконно использует труд дворников для уборки не подведомственных им автомобильных дорог. По информации Чупик, отдел по вопросам миграции МВД уже начал разбирательство по этому вопросу.

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На семерых дворников были заведены протоколы об административном правонарушении, с которыми задержанные оказались несогласны. По версии обвинения, дворники организованно пришли к зданию управы, выкрикивали требования по выплате зарплаты, на предупреждения полицейских и просьбу разойтись не реагировали.

Вызванный в качестве свидетеля представитель ОВД по Нагорному району заявил, что только переписал представленные ему рапорты, но когда и что было, кто предоставил ему рапорты, и иные обстоятельства — не помнит или не знает. Сам он задержанных не опрашивал и никаких объяснений не брал. Только со слов других полицейских ему известно, что дворников задержали за то, что они собрались на проезжей части.

Общественные защитники Валентина Чупик и Руслан Гаджимурадов отметили, что все семь рапортов, хотя и написаны формально разными людьми, являются идентичными — вплоть до количества пробелов и ошибок в тексте. Переводчик дворникам, большинство из которых не знает русский язык, предоставлен не был, и обстоятельства произошедшего у них не выясняли; никакие объяснительные в протоколе не значатся. Вообще, вместо описания того, кто, что и в каком прядке делал на месте административного правонарушения — дана лишь констатация свершившегося правонарушения в общем виде. На протоколе не заполнено даже ФИО составителя. По времени же протокола и рапорта следует, что в 14:10 дворники были ещё у управы, и в 14:10 же их уже задержали и доставили в отделение.

Защитники подчёркивали, что дворники не собирались устраивать каких-либо массовых мероприятий — их просто не пустили в здание на приём к директору ГБУ. Они представили суду видеозапись, на которой видно, что дворники вели себя тихо и задержали их вообще не у здания управы, а на парковке через дорогу; формально, эта территория подведомственна ГБУ и является их рабочей территорией. Более того, на звонок Чупик сразу после задержания в полиции ответили, что у задержанных просто проверяют миграционный статус.

Тем не менее, суд во всех рассмотренных случаях признал дворников виновными и обязал их выплатить по 10 тысяч рублей штрафа. Комментируя это решение, Чупик заметила, что суд пытался сделать всё процессуально правильно — заслушал всех свидетелей, рассмотрел видеоматериалы и т.д. Однако он никак не среагировал на ходатайство об исключении протоколов — фактически, единственного материала обвинения. В целом, решение Чупик охарактеризовала как «Абсолютный фальсификат», и заявила о готовности обжаловать его после ознакомления с мотивировочной частью. Правоту же трёх дворников, дела которых назначены на 13 февраля, защитники попытаются отстоять с привлечением правозащитников из «Открытки» Оксаны Опаренко и Алексея Прянишникова.