Дворники-мигранты борются с московским ЖКХ: почему это хорошо?

Дмитрий Буянов, , 13:11 — REGNUM

По данным МВД, в 2017 году в России на учёте состояло 15,7 млн мигрантов; 4,9 млн из них целью приезда указало работу. Трудовая миграция — явление удобное и нужное для отечественного бизнеса, как частного, так и государственного. На то есть две взаимосвязанные причины: низкая стоимость рабочей силы и бесправие мигрантов.

Казалось бы, в последние годы немало было сделано для легализации труда «гастарбайтеров», — и это можно только приветствовать, ведь официальный работник получает не только траты на покупку патентов, оформление документов и т.д. (а их он более чем получает). По идее, законный мигрант перестаёт быть просто «говорящим орудием труда», полностью зависящим и боящимся своего начальника, и приобретает возможность бороться за нормальные условия жизни и работы в России.

До недавнего времени ключевым словом здесь было: «по идее». Мигранты всё равно чувствовали себя в России «на птичьих правах», чем отечественные работодатели постоянно пользовались. Но, возможно, сейчас в этой ситуации назрел перелом. И связан он со слоем мигрантов, выполняющих самую «неблагодарную» работу — дворниками. В качестве примера приведём один тянущийся с прошлого года случай.

В последних числах декабря 2018 года запротестовали дворники 6-й бригады (порядка 30 человек, в основном — граждане Узбекистана и Таджикистана) ГБУ «Жилищник Нагорного района» на юге Москвы. Ситуация накалялась давно: люди работали фактически без выходных, с 5 утра и до полуночи. По части условий труда начальство, мягко говоря, не шло им навстречу — не выдавало новую форму и инвентарь (их приходилось покупать самим работникам), не высылало автобус к общежитию в нужное для утренней работы время, не спешило выделять для уборки улиц спецтехнику. Рядовой дворник даже не знал точно, уборка какой именно территории официально входит в круг его обязанностей, и не заставляет ли его начальство убирать чужие участки и автомобильные дороги.

Мигранты, приехавшие в Москву с целью заработать, мирились со всеми этими проблемами, пока они могли рассчитывать хотя бы на стабильную зарплату и какие-то премии по переработкам. Они более-менее мирно пережили даже первый серьёзный эксцесс в апреле 2018 года, когда часть уже выплаченной им премии начальники из ГБУ потребовали вернуть: мол, произошла какая-то ошибка в расчётах, и дворникам заплатили слишком много. Вскоре этих руководителей сняли, и накал немножко спал.

Однако к концу 2018 года дворникам, с одной стороны, объявили, что им больше не гарантируют выплаты премий — при сохранении фактических неофициальных переработок. С другой стороны — не оплатили задолженность по переработкам в ноябре и сказали, что даже «базовая» зарплата за декабрь будет когда-нибудь после праздников.

27 декабря встревоженные дворники начали ходить по кабинетам «Жилищника», пытаясь выяснить, когда же им выплатят деньги. Они хотели встретиться по этому поводу с главой управы и директором ГБУ, но в итоге смогли лишь зарегистрировать заявление на имя работодателя с требованиями выплаты зарплаты, смены начальника участка, выплаты переработок и оплаты дополнительной работы. Похоже, уже эти действия принесли свои плоды — вечером дворникам выплатили часть зарплаты.

Однако основные проблемы всё ещё не были решены. Начальники участков на инструктаже 28 декабря предупредили дворников, что поход к директору «Жилищника» или главе управы может закончиться для них увольнением. Тем не менее в этот же день работники одной из бригад отправились в здание управы Нагорного района (где находится и директор «Жилищника»). На этот раз к ним вышел сам глава управы, однако вместо содержательного разговора он лишь предложил перенести встречу на следующий день.

Дворники приняли это предложение и начали расходиться — но в этот момент их начала задерживать прибывшая полиция. На семерых дворников были составлены протоколы (с которыми дворники не согласились), в ОВД Нагорного района также упомянули, что 9 января по этому делу состоится заседание. В СМИ тогда же появилась информация, что задержанных проверяют на экстремизм.

С 9 января для семерых дворников началась уже судебная чехарда: в ОВД Нагорного района с трудом удалось выяснить, что материалы по делу будут утром следующего дня переданы в суд. Однако официально до суда они не дошли, и никакой чёткой информации по срокам не удалось получить ни 9-го, ни 10-го, ни 11-го числа. Тем не менее по разным каналам — через телефонные звонки, личные встречи с участковым и т.д., — до дворников доносились различные даты судебного заседания, которые раз за разом не подтверждались. Только 23 января обвиняемым были вручены официальные повестки. Им грозят штрафы до 20 тысяч рублей.

В сухом остатке, дворникам выплатили зарплату за декабрь и дали некую «новую» (на самом деле — уже кем-то ношенную) форму. Сами они требуют лучших условий труда, большего использования спецтехники, согласования с ними перестановок в непосредственном руководстве, определённости в том, какие территории для уборки — их, а какие — не их, равномерного распределения нагрузок на разные бригады и дворников.

А главное — ясности в оплате переработок, в идеале — точного учёта всех проработанных часов. Ведь именно с них дворникам идёт основной доход. В целом, если «базовая» ставка дворника на юге Москвы — 21 тысяча рублей, а за дополнительные работы по выносу мусора из домов он может получить ещё до 9 тысяч, — то за работу с 5 утра до полуночи, без выходных, по закону он должен был бы получать до 90 тысяч рублей! И дворники-мигранты даже согласны на такой режим «предельного износа» — давали бы деньги. Но на практике часы переработки нигде не фиксируются, и итоговая премия назначается начальством «по собственному усмотрению» — конечно, всегда ниже, чем должно быть по нормам законодательства.

Пока что бригада дворников стоит на своих требованиях, несмотря ни на суматоху суда, ни на предложения конкретным дворникам перейти на другие, более высоко оплачиваемые участки. Даже угрозы не страшат их: так, во время разговора с бригадой начальник участка заявила, что дворники «будут работать так, как нужно нам, а не так, как вам — по договору», а также начала спрашивать, из какого именно района Узбекистана приехали её собеседники, и рассуждать о возможности заменить их на других людей.

В сущности, максимальное требование дворников — это просто работа в соответствии с трудовым договором и нормами законодательства. К сожалению, пока что между этой целью и сегодняшней реальностью остаётся целая пропасть. Пропасть, которую вряд ли сможет сходу преодолеть одна лишь бригада дворников — если только к ней не присоединятся другие.

В принципе, описанная проблема дворников-мигрантов — лишь чуть более заострённая версия проблемы, стоящей перед каждым из нас. Ведь сам мигрант — это тот же отечественный наёмный рабочий, только менее защищённый и уверенный в своих силах.

2019-й год, похоже, будет непростым для российской экономики — и это станет хорошим поводом для всех работодателей, частных и государственных, затянуть потуже пояса на рядовых работниках. И если мигранты, исторически менее защищенные, менее уверенные в возможности отстоять свои права, смогут сейчас добиться улучшения условий своего труда — то это может послужить положительным примером и для полноправных граждан России. А ведь именно положительного опыта, положительных новостей нам сейчас так не хватает.