Нью-Йорк, США, 13 февраля, 2019, 14:01 — ИА Регнум. За последние недели 10 человек скончались при переходе границы между Украиной и Донбассом, заявил представитель Франции в ООН Франсуа Делатра, сообщило 13 февраля информационное агентство УНН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Украина столкнулась с серьёзным гуманитарным кризисом за последние десять лет. Франция призывает стороны обеспечить свободное пересечение линии разграничения для гражданского населения, страдающего от негуманных условий», — призвал он.

Напомним, после начала гражданской войны, Украина искусственно создала условия, при которых пенсионерам, живущим в ДНР и ЛНР, приходится ежемесячно ездить за пенсией на территорию, подконтрольную ВСУ. Многие из них просто не выдерживают такую нагрузку и умирают в пути.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в районе пунктов пропуска между Донбассом и Украиной скончались от сердечного приступа двое мужчин.

Читайте также: Два человека скончались на пунктах пропуска в Донбассе