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Два человека скончались на пунктах пропуска в Донбассе

Происшествия

Власти Украины вынуждают пожилых жителей Донбасса ежемесячно совершать дальние поездки

Донецк, 8 февраля 2019, 07:31 — REGNUM  Двое мужчин скончались от сердечного приступа в районе пунктов пропуска между Донбассом и Украиной, сообщило 7 февраля Донецкое агентство новостей.

Первый случай произошёл возле украинского контрольно-пропускного пункта «Майорск». Житель села Пятихатки 1956 года рождения прошёл полтора километра между пунктами пропуска, затем сел в маршрутное такси, где ему стало плохо.

«Его сняли с автобуса без дыхания и пульса, проводили реанимационные мероприятия до приезда скорой помощи. Врачи констатировали смерть», — рассказал глава администрации Горловки Иван Приходько.

Позже вблизи пункта пропуска «Александровка» стало плохо 75-летнему профессору Донецкого медицинского университета Юрию Крюку. Несмотря на попытки его спасти, мужчина скончался.

Напомним, смерти людей на блокпостах происходят зачастую из-за того, что власти Украины отказываются удалённо выплачивать пожилым людям пенсии, заставляя их ежемесячно ездить на территорию, подконтрольную ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году зафиксировано более 50 подобных смертей. Стоит отметить, что в эту статистику включены не только случаи гибели из-за проблем со здоровьем, но и печальные последствия боевых действий в районе пунктов пропуска.

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