Сочи, Краснодарский край, 13 февраля, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Европейский союз своим намерением ввести санкции против России по инциденту в Керченском проливе демонстрирует несамостоятельность, заявил 13 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со своим коллегой из Лесото Лесего Макготи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, планируемыми мерами страны Евросоюза «расписываются в своей полной неспособности» заставить президента Украины Петра Порошенко выполнять Минские соглашения, поэтому они и пошли на очередные санкции.

«Мы также знаем, что эти санкции принимаются под мощнейшим давлением США, что лишний раз говорит о несамостоятельности ЕС. Печально», — заявил Лавров.

Напомним, ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что, возможно, уже в ближайшие несколько месяцев ЕС и США введут новые антироссийские санкции. На этот раз ограничительные меры последуют в ответ на инцидент в Керченском проливе, где российскими пограничниками были задержаны три корабля ВМС Украины вместе с экипажами.

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