Лавров предостерег США от введения новых санкций против РФ

Москва, , 08:20 — REGNUM Введение против России новых санкций лишь обострит кризис в отношениях Москвы и Вашингтона и негативно скажется на атмосфере международных отношений. Об этом предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров госсекретаря США Майка Помпео, сообщает пресс-центр МИД РФ.

Телефонный разговор между главами дипломатий состоялся 12 февраля по инициативе США. Лавров назвал ничем не оправданным намерение американской стороны наложить на Россию новые ограничения в связи с «прошлогодней мутной историей», когда в британском Солсбери были якобы отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Такой шаг Вашингтона только усугубит ситуацию в двусторонних отношениях и атмосферу на мировой арене, отметил Лавров и напомнил, что Скрипалей после инцидента «никто не видел».

Кроме того, глава российского МИД предостерег американского коллегу от любого, включая силовое, вмешательства в дела Венесуэлы. Он напомнил, что подобные действия станут нарушением мирового права, и выразил готовность к консультациям по венесуэльскому кризису.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о возможном введении новых ограничительных мер в отношении России со стороны Евросоюза и США.

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