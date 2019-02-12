Москва, 12 февраля, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Со словами министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о лицемерии Запада в отношении России можно согласиться. Венгрия в силу, прежде всего, своего геополитического положения не заинтересована в разрыве отношений с Россией, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Archivo Medios Públicos EP Петер Сийярто

Оставаясь в Евросоюзе, Венгрия, как и другие восточноевропейские государства, заинтересована в эффективном диалоге и сотрудничестве с Россией. Излишняя политизация вредит экономическому сотрудничеству. К тому же известно, что Будапешт уже получал кредиты от России.

«В любом случае, позиция Венгрии по озвученному вопросу поддерживается многими государствами Евросоюза. При этом сам Евросоюз оказывается заложником ситуации и во многом зависит от США. И это, на мой взгляд, ключевой фактор, влияющий и на конфигурацию власти, и на риторику политиков», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на переговорах с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что критика российско-венгерского сотрудничества является «большим лицемерием» со стороны западных стран.

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