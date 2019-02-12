Санкт-Петербург, 12 февраля, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Сотрудники строительных организаций, участвующих в возведении тоннелей и станций метро Петербурга, во вторник, 12 февраля, вновь приходили к Смольному, чтобы выяснить перспективы погашения долгов по зарплате. Это уже второй визит метростроевцев к чиновникам за последние дни.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Как сообщает издание «Фонтанка», к зданию городской администрации утром пришли несколько десятков рабочих субподрядных организаций «Метростроя». Они требуют погашения зарплатных долгов за декабрь 2018 года. Как и в прошлый раз, нескольких рабочих пригласили на встречу с вице-губернатором Санкт-Петербурга Эдуардом Батановым.

По итогам встречи рабочим пообещали, что выплаты долгов за декабрь начнутся сразу после заключения мирового соглашения между ФНС и «Метростроем», что даст возможность разблокировать счета компании. Это должно произойти уже на текущей неделе. С выплатами за январь 2019 года ясности пока нет.

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Как сообщало ИА REGNUM 11 февраля, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти прекратил тяжбу «Метростроя» с ФНС, начатую из-за долга компании по налогам на почти 789 млн рублей. В связи с этим долгом компании грозило банкротство.

В тот же день «Метрострой» заявил, что уже произвел взаиморасчеты с субподрядчиками за декабрь 2018 года. Это позволило перечислить заработную плату 60% сотрудников пяти подрядных организаций.

«По другим организациям процесс выплаты заработной платы задерживается по причине отказа банка «Санкт-Петербург» переводить средства до снятия инкассо, наложенных на счет ОАО «Метрострой» налоговыми органами», — объясняли в «Метрострое».

Ранее метростроевцы провели ряд предупредительных забастовок, добившись погашения долгов по зарплате за осенние месяцы 2018 года.