Москва, 12 февраля, 2019, 10:04 — ИА Регнум. В России дополнен список крупных проектов с государственным участием. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

За счёт средств Фонда национального благосостояния список дополнен 13 проектами.

В частности, в список вошли проекты по строительству и реконструкции автомобильных дорог, мостов и и автодорожных подходов к Крымскому мосту.

Реализация этих проектов будет реализована в рамках федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста».

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года правительство РФ пополнило перечень крупных проектов с государственным участием. Перечень дополнен 19 проектами.

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