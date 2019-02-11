Свыше 25 трлн рублей за пять лет направят на нацпроекты в России

Москва, , 10:59 — REGNUM На реализацию национальных проектов на период с 2019 по 2024 годы правительство России планирует направить 25,7 трлн рублей. Так, согласно опубликованным на сайте правительства РФ информационным материалам, больше половины средств на эти цели будет выделена из федерального бюджета — 13,1 млрд рублей.

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Правительству рекомендуют включить муниципалитеты в работу с нацпроектами

Из внебюджетных источников планируется затратить 7,5 трлн рублей. Остальную часть расходов возьмут на себя регионы (4,9 трлн рублей) и государственные внебюджетные фонды.

Больше всего средств планируется направить на реализацию комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры — на него выделят 6,348 трлн рублей. Не менее затратным окажется и национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — на него направят 4,779 трлн рублей. Третий по затратам стал проект «Экология». Он предполагает вложения в размере 4,041 трлн рублей.

Добавим, что национальный проект «Демография» обойдётся бюджетам в 3,105 трлн рублей, «Здравоохранение» — 1,725 трлн рублей, «Цифровая экономика» — 1,634 трлн рублей. На проект «Жильё и городская среда» потребуется 1,066 трлн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что на национальные проекты и развитие инфраструктуры в России в ближайшие три года планируется направить более 5,5 трлн рублей. Эти деньги уже предусмотрены в проекте федерального бюджета. Так, для экономического блока национальных проектов предусмотрено 845 млрд рублей. Около 1,5 трлн рублей направляется на создание современной инфраструктуры, в том числе на строительство и ремонт автомобильных дорог. На нацпроект в образовании выделено порядка 350 млрд рублей, на жилищное строительство — около 320 млрд рублей, более 400 млрд рублей — для нацпроектов в сфере науки, экологии и культуры.

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