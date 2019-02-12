Лидеры России, Турции и Ирана встретятся 14 февраля в Сочи
Москва, 12 февраля, 2019, 07:52 — ИА Регнум. Встреча президентов России, Ирана и Турции по урегулированию ситуации в Сирии состоится 14 февраля в Сочи, сообщается на сайте Кремля.
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Встреча Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Планируется, что лидеры двух стран рассмотрят дальнейшие совместные шаги по нормализации обстановки в Сирии.
Отмечается, что это четвёртая трёхсторонняя встреча глав государств Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
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Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля, помимо трехсторонних переговоров, намечены двусторонние контакты Путина с Эрдоганом.
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