Москва, 12 февраля, 2019, 07:52 — ИА Регнум. Встреча президентов России, Ирана и Турции по урегулированию ситуации в Сирии состоится 14 февраля в Сочи, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Планируется, что лидеры двух стран рассмотрят дальнейшие совместные шаги по нормализации обстановки в Сирии.

Отмечается, что это четвёртая трёхсторонняя встреча глав государств Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля, помимо трехсторонних переговоров, намечены двусторонние контакты Путина с Эрдоганом.

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