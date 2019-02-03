Эрдоган рассказал, когда встретится с Путиным в Сочи

Анкара, , 21:06 — REGNUM 14 февраля в Сочи состоятся очередные переговоры президентов Турции и России. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщил сам глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

«14 февраля мы проведем встречу с господином Путиным (президент РФ Владимир Путин) в Сочи», — сказал Эрдоган.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 23 января в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых политики обсудили все ключевые сферы сотрудничества между двумя странами.

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