Токио, 12 февраля, 2019, 05:00 — ИА Регнум. Мирный договор с Москвой Токио согласен подписать только после того, как будет проведена линия границы между Россией и Японией, заявил 12 февраля японский премьер-министр Синдзо Абэ на заседании в парламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Также он отметил, что Токио и Москва обсуждают территориальную принадлежность не двух, а четырех островов. Это заявление глава правительства сделал в ходе дебатов, поскольку со стороны оппозиции прозвучали сомнения, не хочет ли Абэ согласиться на мирный договор, «получив» два острова.

Также оппозиционеры потребовали от Абэ, чтобы он подтвердил, что размежевание произойдет до мирного договора, а не после него.

«Мы намерены заключить мирный договор на основе определения линии границы», — сказал Абэ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 февраля Абэ заявил, что проблему мирного договора с Россией надо решить, чтобы она не «перешла к будущим поколениям».

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