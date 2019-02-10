Абэ: Проблема мирного договора с РФ не должна перейти следующим поколениям

Токио, , 09:52 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что он продолжит переговоры с Россией по заключению мирного договора между двумя странами. Об этом Абэ заявил 9 февраля, на заседании секретариата Либерально-демократической партии Японии, которую он возглавляет.

«Проблема, которую не удается решить уже более 70 лет, не должна перейти к будущим поколениям. Я полон решимости поставить точку в этом вопросе вместе с президентом Владимиром Путиным», — сказал Абэ.

Напомним, что Абэ уже несколько месяцев твердит о том, что вот-вот наступит некий «поворотный момент» в деле заключения мирного договора с Россией и решении вопроса территориальных претензий Японии к РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Япония пытается отторгнуть от России как минимум четыре южных острова Курильской гряды вместе с огромной акваторией, которая окружает эти острова.

Стоит отметить, что политическое долгожительство Синдзо Абэ, который побил уже все рекорды пребывания на посту главы японского правительства, обусловлено в том числе и тем, что он постоянно обещает решить в пользу Токио территориальные претензии к России.