Ростов-на-Дону, 12 февраля, 2019, 03:14 — ИА Регнум. Десять бронеавтомобилей «Тигр-М» поступили на российскую военную базу в Абхазии, сообщили в пресс-службе Юго-Восточного военного округа.

Vitaly V. Kuzmin Бронеавтомобиль «Тигр-М»

Таким образом, автопарк разведрот и военной полиции пополнен новейшей техникой. Машины готовят к езде по горной местности и по песку. Их активная эксплуатация начнется во время февральских маневров.

Напомним, многоцелевой автомобиль повышенной проходимости «Тигр» производится на Арзамасском машиностроительном заводе. Используется машина для транспортировки по бездорожью.

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