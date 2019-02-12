На российскую военную базу в Абхазии поступили бронеавтомобили «Тигр-М»
Ростов-на-Дону, 12 февраля, 2019, 03:14 — ИА Регнум. Десять бронеавтомобилей «Тигр-М» поступили на российскую военную базу в Абхазии, сообщили в пресс-службе Юго-Восточного военного округа.
Vitaly V. Kuzmin
Бронеавтомобиль «Тигр-М»
Таким образом, автопарк разведрот и военной полиции пополнен новейшей техникой. Машины готовят к езде по горной местности и по песку. Их активная эксплуатация начнется во время февральских маневров.
Напомним, многоцелевой автомобиль повышенной проходимости «Тигр» производится на Арзамасском машиностроительном заводе. Используется машина для транспортировки по бездорожью.
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