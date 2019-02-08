В России создается система защиты бронетехники от высокоточного оружия

Москва, , 18:27 — REGNUM Для защиты бронетехники российской армии от высокоточных управляемых боеприпасов разрабатывается комплекс подавления их систем наведения, сообщает 8 февраля пресс-служба Центрального НИИ точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ).

Утверждается, что разработка комплекса проводится в связке с созданием самоходной артиллерийской установки (САУ) «Лотос», которая будет оснащена ими в первую очередь.

Создаваемый комплекс должен выполнять две функции. Первая — аэрозольное подавление систем наведения атакующих управляемых боеприпасов и автоматическое определение сектора, из которого произведен выстрел.

Более подробные характеристики и сроки завершения работ не указываются.

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