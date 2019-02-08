Пятница, 8 Февраля 2019 года
18:32:32 МСК

В России создается система защиты бронетехники от высокоточного оружия

Техника

Комплекс должен защитить технику от корректируемых боеприпасов методом оптико-электронного подавления

Москва, 8 февраля 2019, 18:27 — REGNUM  Для защиты бронетехники российской армии от высокоточных управляемых боеприпасов разрабатывается комплекс подавления их систем наведения, сообщает 8 февраля пресс-служба Центрального НИИ точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ).

Утверждается, что разработка комплекса проводится в связке с созданием самоходной артиллерийской установки (САУ) «Лотос», которая будет оснащена ими в первую очередь.

Создаваемый комплекс должен выполнять две функции. Первая — аэрозольное подавление систем наведения атакующих управляемых боеприпасов и автоматическое определение сектора, из которого произведен выстрел.

Более подробные характеристики и сроки завершения работ не указываются.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия выводит на мировой рынок автоматы Калашникова 200-й серии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить