Госдума продолжит определятся с составами комитетов, а также решит вопрос о зампредах и первых зампредов комитетов
Москва, 16 января, 2008, 08:00 — ИА Регнум. Сегодня, 16 января на пленарном заседании
Также Госдума рассмотрит 5 законопроектов о числе мировых судей в субъектах РФ, а также 2 законопроекта, касающихся эмиссии ценных бумаг. "Там также технические уточнения", - заявил председатель Госдумы
В пятницу, 18 января традиционного пленарного заседания Госдумы не будет. Как пояснил Грызлов, в этот день комитеты Госдумы проведут заседания с тем, чтобы "завершить решение всех оргвопросов". Грызлов напомнил, что многие комитеты сменили названия и направления деятельности. "Поэтому каждый комитет должен внимательно посмотреть положение о своем комитете, уточнить функции, по которым будет осуществлять законопроектную деятельность", - заявил Грызлов.