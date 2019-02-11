Москва, 16 января, 2008, 08:00 — ИА Регнум. Сегодня, 16 января на пленарном заседании Государственная дума РФ определится с составом комитетов, а также примет постановления о заместителях председателей комитетов и первых заместителей председателей комитетов.

Также Госдума рассмотрит 5 законопроектов о числе мировых судей в субъектах РФ, а также 2 законопроекта, касающихся эмиссии ценных бумаг. "Там также технические уточнения", - заявил председатель Госдумы Борис Грызлов. Он также отметил, что на прошедшем 15 января заседании Совета Думы было принято решение отложить рассмотрение законопроектов, которые были внесены заксобраниями субъектов РФ, на которые были даны отрицательные отзывы комитетов и которые планировалось рассмотреть на пленарных заседаниях 16 и 18 января.

В пятницу, 18 января традиционного пленарного заседания Госдумы не будет. Как пояснил Грызлов, в этот день комитеты Госдумы проведут заседания с тем, чтобы "завершить решение всех оргвопросов". Грызлов напомнил, что многие комитеты сменили названия и направления деятельности. "Поэтому каждый комитет должен внимательно посмотреть положение о своем комитете, уточнить функции, по которым будет осуществлять законопроектную деятельность", - заявил Грызлов.