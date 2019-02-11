Москва, 16 января, 2008, 08:00 — ИА Регнум. Сегодня, 16 января на пленарном заседании Государственная дума РФ определится с составом комитетов, а также примет постановления о заместителях председателей комитетов и первых заместителей председателей комитетов.

Также Госдума рассмотрит 5 законопроектов о числе мировых судей в субъектах РФ, а также 2 законопроекта, касающихся эмиссии ценных бумаг. "Там также технические уточнения", - заявил председатель Госдумы Борис Грызлов . Он также отметил, что на прошедшем 15 января заседании Совета Думы было принято решение отложить рассмотрение законопроектов, которые были внесены заксобраниями субъектов РФ, на которые были даны отрицательные отзывы комитетов и которые планировалось рассмотреть на пленарных заседаниях 16 и 18 января.

В пятницу, 18 января традиционного пленарного заседания Госдумы не будет. Как пояснил Грызлов, в этот день комитеты Госдумы проведут заседания с тем, чтобы "завершить решение всех оргвопросов". Грызлов напомнил, что многие комитеты сменили названия и направления деятельности. "Поэтому каждый комитет должен внимательно посмотреть положение о своем комитете, уточнить функции, по которым будет осуществлять законопроектную деятельность", - заявил Грызлов.