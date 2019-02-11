Киев, 11 февраля, 2019, 20:53 — ИА Регнум. Транзит газа из России в Европу через территорию Украины после завершения нынешнего контракта будет происходить на «стандартных европейских условиях». Об этом 11 февраля заявил главный исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«Текущий транзитный контракт между «Нафтогазом» и Газпромом не соответствует требованиям украинского и европейского законодательства, поэтому он не может быть «продлен». Если подытожить, транзит через Украину может быть на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ», — заявил, в частности, представитель Украины.

Если же Газпром не будет соглашаться на стандартные европейские условия, заявил Витренко, российскую компанию ждут новые судебные разбирательства. Чиновник уверен, что у «Нафтогаза» есть «реальная возможность» получить примерно $10 млрд в качестве компенсации за отсутствие транзита после 2019 года.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил журналистам, что Россия в принципе готова продолжать транзит газа через территорию Украины после завершения нынешнего контракта, но только на своих условиях.

«Сейчас переговорный процесс по транзиту фактически остановлен, а решаться все будет ближе к 1 января 2020 года», — заявил в комментарии ИА REGNUM украинский эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

По его словам, заявление российской стороны стоит рассматривать через призму тех условий, которые стороны хотят включить в новый договор.

«Например, Украина хочет, чтобы объем транзита был закреплен на уровне 90 и выше млрд кубометров. Газпром не видит возможности прокачивать такие объемы через Украину. И таких спорных вопросов достаточно», — привел пример эксперт.

Но главным, по его словам, является непонятная ситуация с тем, какая с украинской стороны юридическая организация будет обеспечивать транзит газа.

«На данный момент такой организации вообще нет. Есть компания «Магистральные газопроводы Украины», но она не ведет переговоров. Логично также со стороны России понять, кто будет возглавлять компанию «Нафтогаз Украины» — ведь у Коболева заканчивается контракт. То есть абсолютно реально, что уже с апреля процессом подготовки к новому транзитному договору будет заниматься новый глава компании. Сейчас понятно то, что переговоры с участием Еврокомиссии возобновятся только с мая. А процесс создания независимого оператора ГТС Украины завершится к октябрю 2019 года. То есть все идет к тому, что опять под новый год будут подписывать договор. К сожалению, именно позиция руководства «Нафтогаза» привела к тому, что на Украину опять будут давить как из ЕС, так и из России», — резюмировал Корольчук.

ИА REGNUM напоминает, что 21 января в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры в формате Украина, Россия и ЕС о продолжении транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему. На переговорах обсуждались перспективы транзита российского газа в Европу через Украину после 2019 года, когда заканчивается действующий транзитный контракт. По словам Андрея Коболева, Украина получила конкретное предложение о возможных объемах и сроках контракта на транзит газа и в ближайшие два месяца будет его изучать.