Канберра, 11 февраля, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Беременную жительницу Австралии Элишу Бэйкс затравили в сети, после того, как она выложила в Instagram первую фотографию своего живота. Многие пользователи посчитали, что для такого срока (14 недель) у неё он слишком большой.

Greyerbaby

https://www.instagram.com/p/Bs2oBVlhk63/

Они стали высказывать предположения по поводу того, почему он мог так вырасти. Некоторые стали критиковать будущую мать за то, что она слишком много ела. Чем больше рос живот Элиши, тем грубее становились комментарии.

Женщина попыталась объяснить оппонентам, что её рост равен лишь 160 см, из-за чего живот кажется таким большим. Даже после того, как ребёнок родился, комментарии не прекратились, люди были удивлены тому, что у младенца обычные масса и рост.

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