Вашингтон, 11 февраля, 2019, 20:22 — ИА Регнум. Стартап Mars One, поставивший перед собой задачу колонизации Марса, официально признан банкротом. Его руководство умалчивало об этом факте, но пользователям форума Reddit удалось найти компанию в соответствующем списке. Об этом 11 февраля сообщил портал Engadget.

Nasa.gov Колонизация Марса

Бренд Mars One был разделён на две компании: некоммерческий фонд Mars One Foundation и коммерческое предприятие Mars One Ventures. Пользователи форума узнали, что последнее было признано банкротом 15 января 2019 года судом швейцарского города Базель, на тот момент его активы оценивались в $100 млн.

Филиал компании в Великобритании числится в списке бездействующих, на его счетах сейчас находится менее 20 тыс. фунтов стерлингов. Создатель проекта — голландский предприниматель Бас Лансдорп в интервью журналистам заявил, что некоммерческий фонд Mars One Foundation продолжает действовать.

Напомним, Бас Лансдорп полагал, что ему удастся добиться необходимого финансирования проекта со стороны телевидения, которое будет транслировать в эфир колонизацию красной планеты в формате реалити-шоу. Многие эксперты указывали на невозможность реализации подобного плана, поскольку стоимость отправки колонистов на Марс несопоставима с тем объемом средств, которые может предоставить телевидение и реалити-шоу.