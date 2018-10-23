Межпланетный спутник Mars Cube One отправил на Землю фотографию Марса

Вашингтон, , 13:18 — REGNUM Первый межпланетный спутник миссии Mars Cube One отправил на Землю фотографию Марса. Об этом сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA.

Изображение получено с расстояния в 12,8 млн километров от планеты. Предполагается, что при приближении к Марсу они будут фиксировать на камеру посадку станции InSight.

Это произойдёт 26 ноября. Спутники помогут станции в передаче данных на Землю во время высадки на поверхность Красной планеты.

Отметим, что да мини-спутника Mars Cube One были запущены в межпланетное пространство в начале мая. Они стартовали на борту той же ракеты Atlas V, которая вывела на курс к Марсу автоматическую станцию InSight.

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