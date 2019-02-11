Берлин, 11 февраля, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Российский газопровод «Северный поток — 2», который протянется по дну Балтийского моря из России в Германию, — это частный проект, который был одобрен многими странами. Такое мнение в интервью газете Welt am Sonntag высказал министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

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«Каждая страна имеет право поддерживать те торговые отношения, которые считает правильным», — заявил глава министерства.

Альтмайер отметил, что достигнутая договоренность в ЕС по «Северному потоку — 2» является «мощным сигналом» для критиков. Ответил министр и на заявления президента США Дональда Трампа, который утверждал, что из-за реализации российского проекта Германия станет энергозависимой от России. Альтмайер уверил, что Берлин «никогда не поддастся на шантаж».

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Напомним, трубопровод «Северный поток — 2» — это две нитки газопровода, общей протяжённостью более 1,2 тыс. км, которые будут проложены по дну Балтийского моря из РФ в Германию. Ежегодно пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.

Против реализации российского проекта активно выступают США и Украина. Так, Киев опасается потерять доходы от транзита российского топлива, а Вашингтон пытается навязать Европе свой неконкурентоспособный сжиженныйприродный газ.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе власти ФРГ и Франции достигли компромисса по вопросу «Северного потока — 2». Париж и Берлин представили свои решения странам ЕС в черновике документа, которым предусмотрено, что именно ФРГ будет вести надзор за пересмотром директивы, так как именно на её территории расположен трубопровод.