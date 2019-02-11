Бишкек, 12 февраля, 2019, 01:02 — ИА Регнум. Водные ресурсы могут стать для государств Туркестана предметом сотрудничества или конфликта. От чего зависит, куда повернутся переговоры и события, связанные с использованием рек, протекающих в Туркестане, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Евгенией Ким рассказал эксперт Института мировой экономики и политики при фонде первого президента Казахстана Жумабек Сарабеков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Вода для жаркого и засушливого Туркестана — один из важнейших ресурсов, и после распада единой системы водопользования, существовавшей в СССР, между новообразовавшимися независимыми странами стали возникать противоречия. При этом разный подход, который демонстрировали расположенные в верховьях рек страны — Киргизия и Таджикистан, оказался противостоящим мнению стран низовья — Казахстана, Узбекистана и Туркмении.

Новая инициатива Казахстана предполагает создание водно-энергетического консорциума в регионе и может стать эффективным способом решения проблем совместного использования водных ресурсов. Важно использовать опыт, накопленный в двусторонних отношениях, например, между Казахстаном и Киргизией, и отказываться от тактики давления, когда водные ресурсы, которые, в соответствии с международной конвенцией, должны использоваться совместно, становятся предметом неоправданного торга какого-либо государства. Только совместное и предполагающее выгоду для всех участников использование может предотвратить рост недоверия и риск конфликтов в регионе.

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