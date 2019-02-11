Москва, 11 февраля, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Ситуация на рынке нефти не меняется. В частности, Brent консолидируется в узком диапазоне $63,63−58,90 за баррель. Подобная картина наблюдается уже месяц. Однако, учитывая движение конца 2018 года, технически ожидается пробой базы вверх и продолжение роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Новостной фон в целом нейтральный. В США продолжает расти добыча нефти, о чем свидетельствуют как данные по запасам, так и данные от нефтесервисной компании Baker Hughes по активности бурения. Согласно опубликованной 8 февраля статистике число буровых выросло на семь до 854 за неделю, завершившуюся 8 февраля.

«В свою очередь, компенсирует рост добычи нефти в США общая договоренность в рамках ОПЕК+ по ограничению добычи. Также снижению цен на нефть препятствуют санкции США против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA», — пояснил эксперт.

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