Нефть: риск утраты уровня $60 присутствует

Москва, , 10:16 — REGNUM По итогам торгов 8 февраля нефть сорта Brent смогла выйти в небольшой плюс, но неделю завершила снижением примерно на 1%. Котировки нащупали поддержку в районе уровня $61 и смогли финишировать у отметки $62. Несмотря на внутридневной прирост, обстановка в сырьевом сегменте остается неустойчивой, да и в начале новой недели, 11 февраля, цены снова торгуются с нисходящим уклоном, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Понижательные риски для черного золота остаются актуальными в силу того, что на первый план снова вышла тема торговой войны между США и Китаем. Риск того, что стороны не успеют заключить торговое соглашение до 1 марта, растет, и это не может не тревожить инвесторов, которые и без того обеспокоены перспективами мирового спроса на фоне признаков замедления глобальной экономики. Так что на предстоящей неделе игроки продолжат следить за развитием событий в торговле и экономике», — пояснил эксперт.

Также участники рынка обратят внимание на ежемесячный отчет ОПЕК, заявленный на вторник, и отчет МЭА по рынку нефти, который выйдет в среду. Статистика по запасам энергоносителей в США тоже способна внести локальные коррективы в динамику цен, особенно если отразит рост показателей запасов и добычи. К слову, по данным BakerHughes, число активных буровых в США на прошлой неделе выросло на ctvm штук — до 854 единицы.

«Что же касается геополитического фактора, который сейчас представлен в форме санкций против Венесуэлы, пока инвесторы довольно хладнокровно на него реагируют, но со временем геополитика может найти отражение в поведении фьючерсов, особенно по мере приближения истечения послаблений для покупателей иранской нефти.

В краткосрочной перспективе Brent будет и далее руководствоваться настроениями на фондовых площадках и сигналами с макроэкономического фронта. На этой неделе особое внимание будет направлено на переговоры США и Китая. Риск утраты уровня $60 по-прежнему присутствует», — полагает Мащенко.

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