Москва, 11 февраля, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Торговая сессия сегодня, 11 февраля, открылась умеренным ростом российского рубля. По состоянию на 10:45 мск рубль укреплялся на 0,2%. В паре с долларом российская валюта торговалась на отметке 65,64, в паре с евро — на отметке 74,32, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Жанна Кулакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«ЦБ РФ 8 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне 7,75%. Решение совпало с ожиданиями аналитиков, кроме того, ЦБ РФ сообщил, что инфляция остается в рамках прогноза, и рынки восприняли информацию позитивно: итоги заседания дали рублю импульс для укрепления. Еще одной хорошей новостью является повышение кредитного рейтинга РФ агентством Moody’s со спекулятивного до инвестиционного уровня», — пояснила эксперт.

Котировки нефти сохраняют относительную стабильность, и в настоящий момент влияние нефтяного рынка на курс рубля можно охарактеризовать как нейтральное. Главным риском для российской валюты по-прежнему остаются геополитические факторы, в частности, возможность расширения антироссийских санкций.

«Это обстоятельство в любой момент может внести в динамику рубля существенные коррективы и стать причиной высокой волатильности. Если же геополитический фон будет оставаться нейтральным, то рубль имеет шансы остаться примерно на текущих отметках», — полагает Кулакова.

Читайте также: Рубль торгуется в узких коридорах