Рубль торгуется в узких коридорах

Москва, , 10:09 — REGNUM В первый день новой недели, 11 февраля, рубль может оказаться под ограниченным давлением. Рынок уже отыграл итоги заседания ЦБ РФ 8 февраля, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

«На нём регулятор сохранил ключевую ставку в 7,75%, указал на возможное её увеличение при росте инфляции, что способствовало укреплению рубля в конце прошедшей недели», — отметил эксперт.

Но утром 11 февраля продолжают несколько снижаться цены нефти, с $62 к $60,60 по Brent. С другой стороны, усиливается доллар на рынке Форекс, агрегатный индекс доллара DX поднимается с 96 к 96,5 пункта.

«Сегодня не ожидается значимых новостей, вероятна динамика курса рубля в узких коридорах 65,40—66,30 руб./доллар и 74,20—75,10 руб./евро с тяготением к верхним их границам», — считает Гойхман.

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