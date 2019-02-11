Высокопоставленный чиновник в Казахстане оштрафован на $527 тыс. за взятки
Астана, 11 февраля, 2019, 10:43 — ИА Регнум. В Астане суд признал вину бывшего председателя комитета общественного согласия министерства общественного развития Казахстана Кайсара Д. в неоднократном получении взяток группой лиц по предварительному сговору, сообщает 11 февраля издание BNews.
Бывшему чиновнику назначено наказание в виде штрафа в сумме 141,66 млн тенге ($375 тыс.) с пожизненным лишением права занимать государственные должности.
Суд также признал Кайсара Д. виновным в пособничестве в получении взяток и назначил штраф в размере 57,25 млн тенге ($152 тыс.).
Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Кустанае суд удовлетворил ходатайство антикоррупционного ведомства об аресте сотрудника Национального бюро по противодействию коррупции Аскара Ж.
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