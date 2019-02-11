Сотрудник антикоррупционного ведомства Казахстана подозревается в коррупции

Астана, , 09:31 — REGNUM В Кустанае по подозрению в коррупции арестован сотрудник национального бюро по противодействию коррупции Аскар Ж., сообщает 11 февраля издание Informburo со ссылкой на Кустанайский областной суд.

Специализированный районный суд Кустаная удовлетворил ходатайство коллег Аскара Ж. о мере пресечения в виде содержания под стражей. Сотрудник антикоррупционного ведомства подозревается в покушении на получение взятки в значительном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября 2018 года специализированный межрайонный суд Астаны отправил начальника административного департамента министерства культуры и спорта Казахстана Ереная Д. под домашний арест. Чиновник подозревается в получении взятки.

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